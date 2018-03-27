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  1. Türkiye'den ABD'ye flaş S400 cevabı

Yunan askerleri ile ilgili flaş karar!

Yasadışı yollardan sınırı aşarak ' ye gelen sınırındaki Kastanies sınır kapısında görevli iki Yunan askeri için 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan tutukluğun gözden geçirilmesi duruşmasında tutukluluğun devamına karar verildi

Yunan askerleri ile ilgili flaş karar!
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  • 27 Mart 2018, Salı 12:16
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