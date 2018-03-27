Yunan askerleri ile ilgili flaş karar!
Yasadışı yollardan sınırı aşarak Türkiye' ye gelen Yunanistan sınırındaki Kastanies sınır kapısında görevli iki Yunan askeri için Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan tutukluğun gözden geçirilmesi duruşmasında tutukluluğun devamına karar verildi
Etiketler: Edirne , Türkiye , Yunanistan
- Son cumhurbaşkanlığı ve genel seçim anketi
- Kars'ta çekildi! Bu fotoğraf herkesin dilinde
- İstanbul'daki taksilerde yeni dönem
- Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'ın fikir babası Mavrodi hayatını kaybetti
- Katar ve Türkiye'den askeri tatbikat
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.