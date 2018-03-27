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'in manşeti algı çıktı

Rusya ile yapılan anlaşması ve ABD'nin buna tepkisi ile ilgili 'la röportaj gerçekleştiren Çamlıbel, Türkiye'yi küçük düşürücü algı oluşturmaya çalıştı.

Hürriyetin S-400 manşeti algı çıktı

Meclis'ten 'ın başkanlık ettiği bir parlamento heyeti, Türk-Amerikan ilişkilerinde tansiyon yaratan konuların konuşulması için geçen hafta Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ülkesini kötülemekten ve küçük düşürmekten adeta zevk alan yazarı , bu ziyaretle ilgili TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'la Türkiye'ye dönmeden önce röportaj yaptı.

"S-400'E KARŞI F-35 KARTI"
Röportaj bugün Hürriyet'in manşetinde "'e karşı F-35 kartı" başlığıyla yer aldı.

Haberde ise konu "'Rusya'dan S-400 (füze sistemi) alırsanız biz de size F-35 (savaş uçakları) satmayız' gibi bir havanın söz konusu olduğunu söyledi." cümleleriyle anlatıldı.

"F-35'İ ETKİLEMEZ"
Bu ifadeler üzerine bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının ABD ile F-35 alışverişini etkilemeyeceğini belirtti.

Canikli, Volkan'ın ifadelerindeki gibi olayın yaşanmadığını ifade ederken "Sıkıntı yok, F-35 alımını etkilemez. S-400'ler ilgili de sıkıntı yok hatta takvimden önce alınabilir" dedi.

"O İŞ BİTTİ"
Bozkır'ın yaptığı "Patriotlar devreye girerse S-400 anlaşmasından dönebiliriz"açıklaması da soruldu. Canikli, şunları söyledi:

"Anlaşma yapıldı, her şey yapıldı. O iş bitti. Her şeyden önce bir ticari faaliyet, anlaşmalar yapılmış, biz üzerimize düşen yükümlülüklerin tamamını yerine getirmişiz."

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  • 27 Mart 2018, Salı 12:03
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