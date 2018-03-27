Meclis'ten Volkan Bozkır'ın başkanlık ettiği bir parlamento heyeti, Türk-Amerikan ilişkilerinde tansiyon yaratan konuların konuşulması için geçen hafta Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ülkesini kötülemekten ve küçük düşürmekten adeta zevk alan Hürriyet yazarı Cansu Çamlıbel, bu ziyaretle ilgili TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'la Türkiye'ye dönmeden önce röportaj yaptı.





"S-400'E KARŞI F-35 KARTI"

Röportaj bugün Hürriyet'in manşetinde "S-400'e karşı F-35 kartı" başlığıyla yer aldı.

Haberde ise konu "'Rusya'dan S-400 (füze sistemi) alırsanız biz de size F-35 (savaş uçakları) satmayız' gibi bir havanın söz konusu olduğunu söyledi." cümleleriyle anlatıldı.

"F-35'İ ETKİLEMEZ"

Bu ifadeler üzerine bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının ABD ile F-35 alışverişini etkilemeyeceğini belirtti.

Canikli, Volkan'ın ifadelerindeki gibi olayın yaşanmadığını ifade ederken "Sıkıntı yok, F-35 alımını etkilemez. S-400'ler ilgili de sıkıntı yok hatta takvimden önce alınabilir" dedi.

"O İŞ BİTTİ"

Bozkır'ın yaptığı "Patriotlar devreye girerse S-400 anlaşmasından dönebiliriz"açıklaması da soruldu. Canikli, şunları söyledi:

"Anlaşma yapıldı, her şey yapıldı. O iş bitti. Her şeyden önce bir ticari faaliyet, anlaşmalar yapılmış, biz üzerimize düşen yükümlülüklerin tamamını yerine getirmişiz."