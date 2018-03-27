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kontrol altında

Suriye'de bulunan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Tel Rifat kent merkezi teröristlerden tamamen arındırıldı. Tel Rifat'ın kontrolü Türk Silahlı Kuvvetleri ve 'nun eline geçti.

Tel Rıfat kontrol altında

'in doğusundaki ilçesinin 'li teröristlerden temizlenmesi için beklenen operasyon bugün başladı ve saatler içinde sonuç alındı.

Yerel kaynaklar, Türk özel kuvvetler askerleri ve () güçlerinin bugün harekete geçtiğini bildiriyor. ÖSO güçleri, ilçe girişinden ilk fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Tel Rıfat, Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Mare ve Afrin arasında yer alıyor.

10 bin kişilik ÖSO unsurlarının bölgede olduğunu bildiren İhlas Haber Ajansı ise, Tel Rıfat'ın bi kilometre doğusundaki Şeyh İsa ve Umm Havş köylerine operasyon düzenlendiğini aktarıyor.

TEL RIFATLILAR GÖSTERİ YAPTI
Fırat Kalkanı Harekâtı ile kurtarılan Azez'de ise, Tel Rıfatlılar ellerinde Türk bayraklarıyla ilçelerinin YPG'den temizlenmesi için gösteri yaptı.

, Twitter hesabından "Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü" diyerek görüntüyü paylaştı.

Gösteriye, yüzlerce kişinin katıldığı görülüyor.

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  • 27 Mart 2018, Salı 12:20
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ado ado

devam edin durmak yok yola devam bu teröristler eninde sonunda bitecek insanlık rahat nefes alacaktır

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 27.03.2018 13:26
MURAT MURAT

allahım rast getirsin,inşaallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 27.03.2018 12:54
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