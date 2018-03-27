Tecavüz cinayetinde flaş gelişme! 15 yaşındaki kızı da gözaltında

Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos 2017'de tecavüz ederek kızını hamile bıraktığı iddiasıyla Muhammet Reşit Yıldırım'ı öldüren Emrah B.'nin yargılandığı davada, gencin iftiraya uğradığının belirlenmesi üzerine sanığın 15 yaşındaki kızı F.N.B. hakkında soruşturma açıldı.
Soruşturma kapsamında Hatay'da bulunan F.N.B. gözaltına alındı.
İFTİRA MAĞDURU GENCE KURŞUN YAĞDIRMIŞTI
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos 2017'de silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Muhammet Reşit Yıldırım'ın işyerinin önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulduğunu belirlemişti. İş arkadaşlarınca aynı araçla hastaneye kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Olayın ardından tutuklanan Emrah B., kızı F.N.B.'nin maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürmüştü.
DNA RAPORU UYUŞMADI
Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki testler sonucu mahkemeye gönderilen DNA raporunda, sanığın kızı F.N.B.'nin taşıdığı cenin ve maktulden alınan doku örnekleri arasında uyum bulunmadığı kaydedilmişti.
İTİRAF ETTİ
Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada F.N.B., kürtajla alınan bebeğin babasının Yıldırım olmadığını, babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını itiraf etmiş, babasından korktuğu için Muhammet Reşit Yıldırım'ın adını verdiğini belirtmişti.
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