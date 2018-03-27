Katar Savunma Bakanlığı, Türkiye'den askeri güçlerin de katılımıyla 14-22 Mart tarihlerinde askeri tatbikat yapıldığını duyurdu.
Katar ve Türkiye'den askeri tatbikat
Katar ve Türkiye'den askeri güçlerin katılımıyla 'Aslan İni' adlı tatbikat 14-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi.
Etiketler: Türkiye , Katar , Savunma Bakanlığına , Aslan İni , 14-22 Mart
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