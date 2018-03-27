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  1. Tecavüz cinayetinde flaş gelişme! 15 yaşındaki kızı da gözaltında

ve 'den askeri tatbikat

ve 'den askeri güçlerin katılımıyla '' adlı tatbikat tarihlerinde gerçekleştirildi.


Savunma Bakanlığı, 'den askeri güçlerin de katılımıyla tarihlerinde askeri tatbikat yapıldığını duyurdu.

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  • 27 Mart 2018, Salı 10:22
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