22 gündür aranan Gül'ün cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki iki çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp'ten bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ayalp'in ailesi kızlarının bulunması için Müge Anlı'ya çıkarak yardım istedi.

Konuyla ilgili harekete geçen Narlı Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp olarak aranan Ayalp'in bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalara başlayan jandarma ekipleri konuyla ilgili olarak olayın şüphelisi Gül Gülizar Ayalp'in eşi Kemal Ayalp ve sevgilisi olduğu ileri sürülen Güler Ö. isimli kadın hakkında gözaltı kararı çıkardı. Alınan gözaltı kararı sonrası kayıp kadının eşi Kemal Ayalp ile sevgilisi olduğu öne sürülen Güler Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER SERBEST



Gözaltına alınan şahıslardan Kemal Ayalp ve Güler Ö. çıkarıldığı mahkemece delil yetersizliğinden adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha sonra Şehitkamil Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye esnasında, Gaziantep'in Sehitkamil ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi yanında bulunan mezarlığın üst kesimindeki çalılıklar arasında bir kadın cesedi olduğunu tespit etti. Çürümüş kadın cesedi bulan jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri durumu Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerince olay yeri ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından bulunan kadın cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan kadın cesedinin sağ elinde bulunan yüzük içerisinde Kemal yazısının bulunması üzerine Adli Tıp Kurumuna gelen Gül Gülizar Ayalp'in ablası Ayşegül Efilti, cesedin kız kardeşine ait olduğunu teşhis etti. Kardeşinin cesedini teşhis eden abla Efilti, sinir krizi geçirdi. Efilti'ye, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Cesedin ise yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

EŞİNİ SEVGİLİSİNİN YANINDA ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Cesedin bulunması sonrası yeniden gözaltına alınan Güler Ö.'nün jandarma karakolunda verdiği ifadede, olay günü Kemal ve eşi Gül Gülizar Ayalp ile beraber arabayla dolandıklarını, Bağbaşı Mahallesi'ndeki mezarlığın yan tarafına geldiklerini, burada Kemal Ayalp'in pompalı av tüfeğiyle eşi Gül Gülizar Ayalp'i omzundan yaraladığını, daha sonra eşini arabadan indirerek kafasına sıktığını, eşinin cesedini de yol kenarında bulunan çalılıklar arasına sakladığını iddia ettiği öğrenildi.

DAHA ÖNCEDEN CEZAEVİNDE YATMIŞ

Öte yandan, Kemal Ayalp'in çok sayıda farklı olaylardan sabıkasının olduğu ve daha önceden 8 yıl cezaevinde yattığı, eşinin öldürülmesiyle ilgili hakkında yakalanma kararı çıkarıldığı belirtildi.

KAÇARAK EVLENMİŞ

Eşi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen Gül Gülizar Ayalp'in ise yaklaşık 10 yıl önce Kemal Ayalp ile kaçarak evlendikleri ve evlilikleri sonucunda 9 yaşında ve 5 aylık olan iki çocuklarının olduğu öğrenildi.

OLAYDAN SONRA ARABAYI SATMIŞ

Eşinin öldürülmesiyle ilgili aranan Kemal Ayalp'in, otomobilini ise olaydan hemen sonra sattığı belirtildi. Satılan otomobili bulan ve yeni sahibinin elinden alan jandarma ekipleri araçta incelemede bulundu. Yapılan incelemede araç içerisinde kan ve pompalı av tüfeğinden çıkan saçma izlerine rastlandı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil sahibine yeniden teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.