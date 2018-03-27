atv'de Müge Anlı'nın sunumu ile hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Günlerdir Türkiye'nin kitlendiği bu olay bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında neticelendi. Annesinin aslında erkek olduğunu öldükten sonra öğrenen Tansu'nun 1994 yılında hastaneden çalınan Aysel Başar'ın kızı olduğu ortaya çıktı.