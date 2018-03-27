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'in kanı yerde kalmadı

Genç öğretmenin şehit olduğu bombalı saldırıyı gerçekleştiren Sason'da öldürüldü.

Aybüke Öğretmenin kanı yerde kalmadı

Batman İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla elde edilen istihbari çalışmalar neticesinde Sason ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı. 'lı 2 terörist silahları ile birlikte öldürüldü.

AYBÜKE ÖĞRETMEN'İN KANI YERDE KALMADI
Etkisiz hale getirilenler arasında olan in 22 yaşındaki öğretmen Aybüke Yalçın'ı şehit ettiği tespit edildi.

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  • 27 Mart 2018, Salı 16:50
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