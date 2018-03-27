Batman İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla elde edilen istihbari çalışmalar neticesinde Sason ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı. PKK'lı 2 terörist silahları ile birlikte öldürüldü.
AYBÜKE ÖĞRETMEN'İN KANI YERDE KALMADI
Etkisiz hale getirilenler arasında olan AGİT kod adlı teröristin 22 yaşındaki öğretmen Aybüke Yalçın'ı şehit ettiği tespit edildi.
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