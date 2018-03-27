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Putin için 'ye geliyor

Önümüzdeki hafta 'de 'nin gerçekleşecek. Törene Devlet Başkanı de katılacak.

Putin Akkuyu Nükleer Santrali için Türkiyeye geliyor

, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'ne ilişkin ilk anlaşmayı 2010 yılında ile imzaladı.

Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin, en geç 2023 yılında devreye girmesi öngörülüyor.



TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILACAK
Başbakan , 'nin nin önümüzdeki hafta gerçekleştirileceğini duyurdu.

PUTİN TEMEL ATMA TÖRENİ İÇİN GELECEK
Mersin'de temeli atılacak olan bu santralin temel atma törenine ve Rusya Devlet Başkanı de katılacak.

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  • 27 Mart 2018, Salı 17:26
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