Kars'ta çekildi! Bu fotoğraf herkesin dilinde

Kars'ta Benli Ahmet İstasyonu'nun havadan çekilmiş fotoğrafı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Boş arazinin ortasında etrafı çam ağaçlarıyla çevriilmiş olan bu istasyonun ilk kez 1969 yılında rayların karlardan korunması için demiryolları tarafından ağaçlandırıldığı ortaya çıktı.