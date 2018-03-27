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'daki lerde yeni dönem

'daki lerin tepe lambaları daha teknolojik hale getiriliyor. yeni tip taksi tepe lambaları, araç boş olduğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda ise turuncu renkte yanacak

İstanbuldaki taksilerde yeni dönem

Büyükşehir Belediyesi'nce, lerin tepe lambalarının teknolojik hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

İlk etapta Büyükşehir Belediyesi kontrolünde çalışan 'iTaksi'lere uygulanacak yeni tip taksi tepe lambaları, araç boş olduğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda ise turuncu renkte yanacak.

Tepe lambalarına konulacak sensörler sayesinde sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi, trafik yoğunluğu gibi veriler de toplanacak.

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  • 27 Mart 2018, Salı 11:28
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