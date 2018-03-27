Onlar da e-Devlet sistemine eklendi

İşte, e-Devlet uygulamasına gelen yeni hizmetler...

Adalet Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü Sınav Başvuruları, Hâkim ve Savcı Adaylığı Mülakat Başvurusu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (UYAP) Hizmetleri, SMS Bilgi Sistemi Abonelik Başvurusu ve İptali, Veraset İlami Sorgulama, Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Alo 183 Sosyal Destek Başvurusu ve Takibi Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama, Koruyucu Aile Ödeme Bilgileri Sorgulama, Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama