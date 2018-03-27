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İğrenç olay! tüküren kurye böyle görüntülendi...

’de bir müşterisine götürdüğü apartman içinde tüküren ve bunu telefonuna kaydeden kurye anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İğrenç olay! Pizzaya tüküren kurye böyle görüntülendi...

'de pizza servisi yapan bir kurye, servise gittiği apartmanın içine girdikten sonra pizza kutusunu açarak tükürdü. tükürdüğü anları cep telefonu ile kaydeden kurye, güvenlik kameralarını fark etmedi. Daha sonra pizzayı müşteriye teslim etti.

Yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Daha sonra görüntüleri izleyen apartman sakinleri kuryeden şikâyetçi oldu. Olayla ilgili yasal işlemin sürdüğü öğrenildi.

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  • 27 Mart 2018, Salı 12:00
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