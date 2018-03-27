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Ajan krizinde ortalığı karıştıracak iddia!

İngiltere ile Rusya arasında yaşanan ajan krizi sebebiyle bazı ülkelerin Rusya’da yapılacak olan Dünya Kupası’na katılmayacağı iddia ediliyor.

Ajan krizi Dünya Kupasına sıçradı!

İngiltere ile Rusya arasında yaşanan ajan krizi nedeniyle ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etmesinin ardından, İzlanda Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupasına katılmayacağını duyurdu.

  • 27 Mart 2018, Salı 20:40
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