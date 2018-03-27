İngiltere ile Rusya arasında yaşanan ajan krizi nedeniyle ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etmesinin ardından, İzlanda Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupasına katılmayacağını duyurdu.
Ajan krizinde ortalığı karıştıracak iddia!
İngiltere ile Rusya arasında yaşanan ajan krizi sebebiyle bazı ülkelerin Rusya’da yapılacak olan Dünya Kupası’na katılmayacağı iddia ediliyor.
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