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Cumhurbaşkanı Erdoğan Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emiri Al Sani ile bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerinin ele alınmasının yanı sıra bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile de bir telefon görüşmesi yaptı.

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  • 27 Mart 2018, Salı 20:52
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