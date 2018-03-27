FETÖ tetikçisine Aydın Doğan desteği

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) yayın organı Zaman gazetesinde 2015 yılında yazarlık yapan, kayyum atanmasının ardından Zaman'dan ayrılıp terör örgütünün algı operasyonları için kurduğu "Yeni Hayat" gazetesinde köşe yazmaya başlayan Mehmet Çetingüleç'in, Ecevit'li Yıllar isimli kitabı Doğan Kitap'tan çıktı. FETÖ'cü gazetecinin sadece kitabını basmakla kalmayan Doğan medyası yoğun tanıtım kampanyası yürüttü.





Özellikle Hürriyet gazetesi, FETÖ'cü medya kalemşörlerinden Mehmet Çetingüleç tam iki sayfa ayrılan bir röportaja yer verdi. Röportajda bol bol kendi grubu tarafından çıkarılan kitabın reklamını yapan Hürriyet, FETÖ ile bağlantılı Mehmet Çetingüleç'i de parlatmaktan geri durmadı. Sözde Ecevit'in en yakınındaki isim diye sunulan Çetingüleç'in Ecevit'le olan anılarına yer verilen parlatma röportajı, FETÖ elebaşı Gülen'in geçmiş yıllarda Bülent Ecevit hakkında söylediklerini de akla getirmişti.

Teröristbaşı Gülen, Ecevit hakkında, "Ecevit hayatı boyunca oruç tutmadı. Namaz kılmadı ama inancı sağlamdı. Sosyal demokrat bir zeminde doğdu ve İsmet İnönü'ye ortanın solu dedirtti. Okullara çok sahip çıktı. İşin büyüklüğünü sezmişti. Önüne bir dosya getirildiğinde elinin tersiyle itti. Eğer ahirette Allah bana şefaat etme imkanı verirse, bunu ilk önce Ecevit için kullanırım." demişti.

Teröristbaşı Gülen'in hadsizce "şefaat ederim" dediği Ecevit ile ilgili kitaba, FETÖ ile bağlantılı gazeteci Mehmet Çetingüleç'in imza atması bir yana, medya grubunu satarak artık eski "basın patronu" haline gelen Aydın Doğan'ın gider ayak sahibi olduğu Doğan Kitap üzerinden FETÖ ile bağlantılı bir işe imza atması da ayrı bir skandal olarak dikkat çekti.

Çetingüleç, Veysel Ayhan, Ahmet Kurucan, Abdullah Aymaz ve Hakan Şükür gibi firari teröristlerin de içinde yer aldığı projede yazarlık yapmış, FETÖ ile mücadele kapsamında kayyum atanarak el konulan Zaman gazetesinden ayrılan FETÖ'cü isimlerle ortak hareket ederek Yeni Hayat isimli terör bülteninde aktif rol almıştı. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine kadar FETÖ ile birlikte hareket eden Çetingüleç, Yeni Hayat isimli terör paçavrasının FETÖ'cü darbe girişimi sonrası OHAL kapsamında KHK ile kapatılmasıyla birlikte işsiz kaldı. Eski gazeteci Çetingüleç, tamamen FETÖ'nün çıkarlarına ve algı operasyonlarına hizmet edecek biçimde karalama ve kara propaganda yazılarıyla dikkat çekiyordu. FETÖ'cü darbe girişiminin ardından 2 yıldır ortada görünmeyen Çetingüleç, Doğan Kitap üzerinden yeniden piyasaya çıkma hamlesi yapmaya çalıştı.





Mehmet Çetingüleç, FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesindeki köşesinde örgütün karanlık amaçları için kullandığı diğer ülkelerdeki okulları öven yazılar da yazıyordu. FETÖ'nün kullandığı kalemşörlerden Çetingüleç'in yazıları da terör örgütü tarafından sürekli olarak sosyal medya platformlarında paylaşılıyor, FETÖ'nün algı operasyonlarına malzeme yapılıyordu.

İşte örnekler:





















