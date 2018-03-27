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Yol Durumu
  1. Nöbetci askere cacık tuzağı
  2. Ders almıyorlar

sana!

, Almanya’da ringe çıktı. Rakibini nakavt ederek Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Sporcu, ’deki kahraman askerlerimizi de unutmadı. Altın kemeri, Mehmetçik için kazandığını açıkladı

Afrin sana!
Milli boksör Ali Eren Demirezen, gücünü dünyaya kanıtladı. Avrupa şampiyonu olarak adını tarihe yazdı. Şampiyon boksör, kazandığı altın kemerle 'deki Zeytin Dalı Herakatı'na katılan askerlerimize anlamlı bir mesaj yolladı. Olimpiyat boksörümüz Demirezen, rakiplerine korku saldı. Başarılı sporcu, son olarak Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen dev boks galasında ringe çıktı. Biletleri 2 hafta önceden biten galaya boks dünyasının starları katıldı. Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel, dünyanın en iyi boksörlerinden Roy Jones Junior, dünya şampiyonumuz Fırat Arslan ve çok sayıda efsane isim, mücadeleyi izleyenler arasında yer aldı. Maça hızlı başlayan Demirezen, vurduğu yumruklarla Alman rakibine diz çöktürmeyi başardı.



Rakibini nakavt ederek Avrupa Şampiyonluk kemerini beline taktı. Demirezen, ağır sıklette bugüne kadar efsane boksörümüz Sinan Şamil Sam'ın ardından Erkan Teper'in de getirdiği bu kemeri kazanan üçüncü boksörümüz olmanın haklı gururunu yaşadı. Bir subay çocuğu olan Demirezen, bu kemeri Afrin'de şehit ve gazi olan askerlerimiz için kazandığını açıkladı. Demirezen, "Altın kemerimle bizzat Afrin'e giderek oradaki kahraman askerlerimizi ziyaret edeceğim" açıklamasını yaptı.
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