Afrin sana!

Milli boksörAli Eren Demirezen, Almanya’da ringe çıktı. Rakibini nakavt ederek Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Sporcu, Afrin’deki kahraman askerlerimizi de unutmadı. Altın kemeri, Mehmetçik için kazandığını açıkladı
Milli boksör Ali Eren Demirezen, gücünü dünyaya kanıtladı. Avrupa şampiyonuolarak adını tarihe yazdı. Şampiyon boksör, kazandığı altın kemerle Afrin'deki ZeytinDalı Herakatı'na katılan askerlerimize anlamlı bir mesaj yolladı. Olimpiyat boksörümüz Demirezen, rakiplerine korku saldı. Başarılı sporcu, son olarak Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen dev boksgalasında ringe çıktı. Biletleri 2 hafta önceden biten galaya boks dünyasının starları katıldı. Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel, dünyanın en iyi boksörlerinden Roy Jones Junior, dünya şampiyonumuz Fırat Arslan ve çok sayıda efsane isim, mücadeleyi izleyenler arasında yer aldı. Maça hızlı başlayan Demirezen, vurduğu yumruklarlaAlman rakibine diz çöktürmeyibaşardı.
Rakibini nakavt ederek AvrupaŞampiyonluk kemerini beline taktı. Demirezen, ağır sıklette bugüne kadar efsane boksörümüz Sinan Şamil Sam'ın ardından Erkan Teper'in de getirdiği bu kemeri kazanan üçüncü boksörümüz olmanın haklı gururunu yaşadı. Birsubay çocuğu olan Demirezen, bu kemeri Afrin'de şehit ve gazi olan askerlerimiz için kazandığını açıkladı. Demirezen, "Altın kemerimle bizzat Afrin'e giderek oradaki kahraman askerlerimizi ziyaret edeceğim" açıklamasını yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.