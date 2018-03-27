;
Yol Durumu
  1. Sınırdan çıkamadı
  2. Afrin sana!

Nöbetci askere

Bir er, birlikten kaçmak için subayın cacığına uyku ilacı attı. Olay yargıya taşındı.

Nöbetci askere cacık tuzağı
'nın Selendi İlçesi'nde vatani görevini yapan bir er, nöbetçi astsubayı uyutarak istediğini yapmak amacıyla bir plan yaptı. Şüpheli er, subaya verilecek cacık kasesine kendi kullandığı uyku ilacını kattı. Yemekhanede görevli aşçı er ise gördüklerine seyirci kaldı. Cacıktan yiyen astsubay uykuya daldı. Cacıklı tuzak yargıya taşındı. Sanığı mahkum eden mahkeme, aşçı hakkında da beraat kararı aldı. Devreye giren Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise emsal bir karara imza attı. Mahkeme kararını bozan daire, aşçının duruma ses çıkarmayarak 'kasten yarama' suçunu işlediğini vurguladı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar