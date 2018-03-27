Nöbetci askere cacık tuzağı

Manisa'nın Selendi İlçesi'nde vatani görevini yapan bir er, nöbetçi astsubayı uyutarak istediğini yapmak amacıyla bir plan yaptı. Şüphelier, subaya verilecekcacık kasesine kendikullandığı uyku ilacınıkattı. Yemekhanede görevli aşçı er ise gördüklerine seyirci kaldı. Cacıktan yiyenastsubay uykuya daldı.Cacıklı tuzak yargıyataşındı. Sanığı mahkum eden mahkeme, aşçı hakkında da beraatkararı aldı. Devreye giren Yargıtay 3. CezaDairesi ise emsal bir karara imza attı. Mahkeme kararınıbozan daire,aşçının durumases çıkarmayarak'kasten yarama'suçunu işlediğinivurguladı.
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