Ders almıyorlar

Cezalar yeterli olmadı. Sapıklar ne yazık ki ders almadı. Diyarbakır'da, 5 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan öğretmen E.Y. tutuklandı. Yaşları 11 ile 15 arasında değişen mağdur öğrencilerin ifadeleri ise dehşetin kanıtıydı. Öğrenciler ifadelerinde, şüphelinin derslerde kendilerine elle tacizde bulunduğunu anlattı. Mağdur öğrencilerden biri de şüphelinin sınavlarda kopya ve yüksek not verdiğini açıkladı. Öğrencilerden K.K. (12), E.Y.'nin 4-5 ay önce kitap okuma dersinde kendisini elle taciz ettiğini anlattı. M.T. ise E.Y.'nin bir ay önce kitap okuma dersinde yanından geçerken eliyle boynuna dokunduğunu, saçlarını ellediğini ve bakışlarının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. M.T., "Sınavlardanhep 100 verdi. Şikâyetçiyim" dedi. Öğrencilerden M.M. (12) de "E.Y., 3-4 hafta önce kitap okuma dersinde, 'Kimse kitabın üzerinden kafasını kaldırmasın' dedi. Sonra da bana dokundu" ifadelerini kullandı.
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