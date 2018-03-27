Adana merkezli 15 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort sitelerine" yönelik operasyonda şebeke elebaşının da aralarında olduğu 41 şüpheli yakalandı.
Adana merkezli 15 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort sitelerine" yönelik operasyonda şebeke elebaşının da aralarında olduğu 41 şüpheli yakalandı.
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