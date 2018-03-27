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15 ilde u

merkezli 15 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan " sitelerine" yönelik da 4'ü kadın 41 şüpheli gözaltına alındı.

merkezli 15 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan " sitelerine" yönelik da şebeke elebaşının da aralarında olduğu 41 şüpheli yakalandı.

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  • 27 Mart 2018, Salı 09:46
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