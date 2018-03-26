



Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kullanılan tamvayların hidrolik fren sistemi diskleri orijinal tedarikçilerinde bin 320 euro iken Samulaş çalışanları bu parçaları Çorumlu bir özel firmaya 880 TL'ye yaptırdı.

Samulaş'ın araştırmaları ve yerli mühendislerin üretimi olan fren ekipmanları sayesinde büyük bir israfın önüne geçilmiş olacak. İtalyan trenleri için verilen 36 adet siparişten yaklaşık 200 bin TL'lik bir tasarruf sağlanırken, Çin trenlerinde de bu sistemin uygulamasıyla kasadan çıkan paralar en aza indergenecek.