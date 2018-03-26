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ler üretti! Almanlardan daha ucuza...

Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.Ş, ’dan 1320 euroya(6 bin 550 lira) satın alınan fren diskini lerine 880 liraya ürettirerek 200 bin 'lik tasarruf sağladı.



Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kullanılan tamvayların hidrolik fren sistemi diskleri orijinal tedarikçilerinde bin 320 euro iken Samulaş çalışanları bu parçaları lu bir özel firmaya 880 'ye yaptırdı.

Samulaş'ın araştırmaları ve yerli mühendislerin üretimi olan fren ekipmanları sayesinde büyük bir israfın önüne geçilmiş olacak. İtalyan trenleri için verilen 36 adet siparişten yaklaşık 200 bin TL'lik bir tasarruf sağlanırken, Çin trenlerinde de bu sistemin uygulamasıyla kasadan çıkan paralar en aza indergenecek.

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 16:00
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