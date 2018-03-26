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D ve AB'den şok Rusya kararı!

D, 60 Rus vatandaşını sınır dışı etme kararını aldı. Trump kararının ardından harekete geçen AB 14 ülke ile Rus diplomatlara karşı sınır dışı etme hareketi başlattı.

ABD ve ABden şok Rusya kararı!

D Başkanı , 60 Rus vatandaşını 'ajan' olarak niteleyerek bu kişilerin ülkeden sınır dışı edileceklerini açıkladı.

60 diplomattan 48'inin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği personelinden, geri kalanının merkezli Birleşmiş Milletler'de görevli personelinden olduğu söyleniyor.

DİĞER ÜLKELERDEN DE DESTEK
Rusya'ya karşı adım atan ülkelerin sayısı ABD ve ile sınırlı kalmadı. Bu kararlarının açıklanmasından hemen sonra 'Polonya, ve Çekya belirli sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmeye karar verdi. Polonya ve Fransa 4, Çekya ise 3 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini' açıkladı. Çekya Dışişleri Bakanı, ülkedeki 3 Rus diplomatın 1 Nisan tarihine kadar ülkeden çıkmaları gerektiğini açıkladı.

ABD'nin adımına karşı 14 Avrupa ülkesinin 'ye destek olmak için bu kararı aldıkları açıklandı. AB Konseyi Başkanı Tusk, "14 AB ülkesi Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı" açıklamasını kendi yaptı.

RUSYA'YA İNGİLTERE MİSİLLEMESİ
Avrupa ülkelerinin kararının Rusya'nın İngiltere'de yaşayan eski Rus ajanın ölümüyle Rusya'nın bağlantısı nedeniyle aldığı ifade ediliyor. ABD ve AB ülkelerinin yanı sıra da 13 Rus diplomatı kovma kararı aldığını duyurdu.

İngiltere'de eski bir rus ajanının öldürülmesi üzerine infaz şüpheleri Rusya'dan yana kaymış, İki ülkenin liderleri de "" dönemine benzer şekilde birbirleriyle atışmalar yaşamışlardı.

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 16:05
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