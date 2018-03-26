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'tan flaş '' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Varna'ya hareketinden önce yaptığı açıklaması sonrası flaş bir gelişme yaşandı. hükümeti, Irak ordusunun 'a yerleştiğini resmen açıkladı.

Iraktan flaş Sincar açıklaması!

hükümeti, Irak ordusunun 'a yerleştiğini resmen açıkladı.

Cumhurbaşkanı , -AB Zirvesi'ne katılmak için Bulgaristan'ın Varna kentine gidişinden önce bir basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin Irak ordusunun Sincar'a girdiğini açıklaması ile ilgili şunları söyledi: "Dün akşam itibariyle Irak Merkezi Yönetimi'nin Sincar'a yönelik bazı operasyon girişimlerini ben de doğrusu istihbarat örgütümüzden aldım fakat bunun netice itibarıyla tamamıyla bittiği, bitmediği konusunda şu anda takipteyiz. Kısmi olarak bir müdahaleri olmuş olabilir, nitekim bugün de Irak'tan bu konularla ilgili olarak bir yetkili Irak'tan bu konularla ilgili zaten Türkiye'ye gelecek. Onlarla da MİT müsteşarımızın görüşmeleri olacak. Bu görüşmelerden sonra çok daha sağılıklı bir neticeyi alırız. Eğer bunu başarmakta sıkıntı varsa burada da ikili görüşmelerimizi yapalım, orada gereğini de Sincar'da biz yaparız. Çünkü Sincar'a da bizim öyle çok fazla tahammülümüz yok.Bildiginiz gibi 60-70 kilometrelik bir mesafede,bu kadar yakın bir mesafede olan ve terör örgütünün girip çıkmalaranının yoğun olduğu böyle bir yerde isminin şu olması bu olması artık biz bunlara yabancı değiliz alıştık.PKK'ydı,PYD'ydi. Yeni yeni isimlerle bazı uydurma isimlerin çıkmasıydı. Bunları artık biliyoruz.Bundan sonra da çıkacak isimlere de yabancı olmayız.Bütün mesele o bölgeden bize yapılabilecek her hangi bir tacize karşı şunu bilecekler ki Türkiye her an gereğini yapacaktır" diye konuştu.

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 15:39
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