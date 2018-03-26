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'Osmanlı torunuyuz' deyip teklifi reddetti

Top yarışmasında birinci olan , 'ye karşı tutumundan dolayı 'dan gelen teklifi "Biz Osmanlı torunuyuz. Yunanistan haddini bilmeli" diyerek reddetti.


Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yapılan Top yarışmasında birinci olan çiçeği burnunda -manken , ülkemize karşı tutumundan dolayı'dan aldığı mankenlik ve modellik teklifini reddetti.

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 13:09
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