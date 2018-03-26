Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yapılan Top Model Of Turkey yarışmasında birinci olan çiçeği burnunda top model-manken Merve Akkanat, ülkemize karşı tutumundan dolayıYunanistan'dan aldığı mankenlik ve modellik teklifini reddetti.
'Osmanlı torunuyuz' deyip teklifi reddetti
Top Model Of Turkey yarışmasında birinci olan Merve Akkanat, Türkiye'ye karşı tutumundan dolayı Yunanistan'dan gelen teklifi "Biz Osmanlı torunuyuz. Yunanistan haddini bilmeli" diyerek reddetti.
Etiketler: Model Of Turkey , Top Model , Merve Akkanat , Türkiye , Yunanistan
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