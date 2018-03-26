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Antalya'da hamama fuhuş operasyonu

Antalya'da polisin hamam ve saunalara düzenlediği baskında, fuhuşa zorlandığı iddia edilen 5 kadın kurtarıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalyada hamama fuhuş operasyonu

Gelen bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen hamam ve saunalara eş zamanlı baskın düzenledi.

  • 26 Mart 2018, Pazartesi 12:22
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