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Nostradamus'a göre 3. 2018'de başlayacak



Nostradamus'un kehanetleri hem insanları korkutmaya hem de onların ilgilerini çekmeye devam ediyor. Şimdiye kadar pek çok önemli tarihi olayı bilen kahinin, 2018 yılı kehanetleri de pek iç açıcı değil.

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 13:34
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