Nostradamus'un kehanetleri hem insanları korkutmaya hem de onların ilgilerini çekmeye devam ediyor. Şimdiye kadar pek çok önemli tarihi olayı bilen kahinin, 2018 yılı kehanetleri de pek iç açıcı değil.
Nostradamus'a göre 3. Dünya Savaşı 2018'de başlayacak
Etiketler: Kuzey Kore , Latin Amerika , Güney Asya , Dünya Savaşı , Türkiye , Çin , Yunanistan , Karadeniz , deprem , ABD
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