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  1. Türkiye o bölgede kalıcı üs kuruyor

uyardı! 'dan geliyor... (26 Mart 2018 )

Genel Müdürlüğü, hava tahminlerine ilişkin son verileri yayınladı. 26 Mart'ta hava nasıl olacak? 'da hava bugün nasıl? 'da hava bugün nasıl? 'de hava bugün nasıl? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İzmir'de yağmur yağacak mı? Ankara'da yağmur yağacak mı? İşte 26 Mart 2018 tahminleri...

Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtının yanı sıra bugün sabah saatlerinde 'dan 'toz' geliyor.

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 07:09
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