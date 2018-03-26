Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtının yanı sıra bugün sabah saatlerinde Kuzey Afrika'dan 'toz' geliyor.
Meteoroloji uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor... (26 Mart 2018 Hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahminlerine ilişkin son verileri yayınladı. 26 Mart'ta hava nasıl olacak? İstanbul'da hava bugün nasıl? Ankara'da hava bugün nasıl? İzmir'de hava bugün nasıl? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İzmir'de yağmur yağacak mı? Ankara'da yağmur yağacak mı? İşte 26 Mart 2018 hava durumu tahminleri...
Etiketler: Hava durumu , Kuzey Afrika , İstanbul , Ankara , Meteoroloji , İzmir
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