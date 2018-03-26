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Türkiye o bölgede kalıcı üs kuruyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yaptığı açıklamada 'ya kalıcı üs kurulacağını açıkladı.

Türkiye o bölgede kalıcı üs kuruyor

Geçtiğimiz yıl Türk ekibinin 'da sadece gemi ile araştırma yaptığını dile getiren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Bu sefer hem gemiyle hem de karadan araştırma yapacağız" dedi.

"KALICI BİR ÜS KURACAĞIZ"
15 Mart'ta geçici ilk üssümüzün kurulduğunu belirten Bakan Özlü, "Türkiye, Antarktika'da bilim seferi düzenliyor. Antarktika'da bilimsel araştırmalar yapmak üzere kalıcı bir üs kurmak için çalışıyoruz. Şuan üssü nereye kurabileceğimiz noktasında fizibilite etüdü yapılıyor." ifadelerini kullandı.

17 NOKTA BELİRLENDİ
Antarktika'da en uygun noktaya üs kurulacağını dile getiren Bakan Faruk Özlü, "Geçtiğimiz yıl 17 nokta belirlendi. Bu sene tekrar üzerinden gideceğiz. En uygun noktada Türkiye'ye bir üs kuracağız" şeklinde konuştu.

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 06:57
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