Asansörlere zorunlu sigorta dönemi

Binalardaki asansörler, zorunlu sigorta kapsamına alınacak. Sadece bina sahipleri değil, asansörlerin bakım, onarım ve montajını yapan kurum ve kuruluşlar da zorunlu sigorta yaptıracak. Bugün için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'deki toplam asansör sayısı 477 binin üzerinde. Bunların 90 bine yakını yapılan denetimlerde tehlikeli olarak bulundu. Asansörlerde uygunsuzluk oranı ise yüzde 30'un üzerinde. Bu tablo, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık şimdilerde, asansör kazaları nedeniyle meydana gelecek bedeni zararlara karşı zorunlu sigorta hazırlığında.