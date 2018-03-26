;
Yol Durumu
  1. Meteoroloji uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor...

lere zorunlu dönemi

lerin yüzde 30'a yakınının "uygunluk belgesi" alamaması ve artan lar nedeniyle Bilim, Sanayi ve harekete geçti. Bakanlık, asansörler için zorunlu uygulamasını başlatacak ve bu sigortayı bina sahipleri ya da apartman yöneticileri yaptıracak.

Asansörlere zorunlu sigorta dönemi

Binalardaki ler, zorunlu kapsamına alınacak. Sadece bina sahipleri değil, asansörlerin bakım, onarım ve montajını yapan kurum ve kuruluşlar da zorunlu sigorta yaptıracak. Bugün için Bilim, Sanayi ve 'nın verilerine göre 'deki toplam asansör sayısı 477 binin üzerinde. Bunların 90 bine yakını yapılan denetimlerde tehlikeli olarak bulundu. Asansörlerde uygunsuzluk oranı ise yüzde 30'un üzerinde. Bu tablo, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık şimdilerde, asansör ları nedeniyle meydana gelecek bedeni zararlara karşı zorunlu sigorta hazırlığında.

Etiketler: , , , ,
  • 26 Mart 2018, Pazartesi 07:21
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar