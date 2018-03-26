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ödemesinde yeni dönem!

AŞ kanalıyla alınan ürünlerine kredi kartı ile otomatik ödeme talimatı verilebilecek. PTT AŞ yeni uygulamasıyla HGS geçişlerinde vatandaşlara alternatif ödeme kanalı sunmasının yanı sıra sürekli bir kontrole gereksinim duyulmadan HGS hesabına bakiye yükleme kolaylığı getiriyor.

HGS ödemesinde yeni dönem!

AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 'yi kullanan vatandaşların bakiye yetersizliğinden dolayı idari para cezasına maruz kalmalarını önlemek ve ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı.

Buna göre, PTT kanalıyla alınan HGS ürünlerine kredi kartı ile otomatik ödeme talimatı verilebilecek. Otomatik ödeme talimatları tüm PTT iş yerlerinden ücretsiz gerçekleştirilebilecek.

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 15:18
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