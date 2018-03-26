HGS ödemesinde yeni dönem!

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, HGS'yi kullanan vatandaşların bakiye yetersizliğinden dolayı idari para cezasına maruz kalmalarını önlemek ve ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı.

Buna göre, PTT kanalıyla alınan HGS ürünlerine kredi kartı ile otomatik ödeme talimatı verilebilecek. Otomatik ödeme talimatları tüm PTT iş yerlerinden ücretsiz gerçekleştirilebilecek.