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Afrin'de bomba imalathanesi ortaya çıkarıldı!

Zeytin Dalı Harekatı ile kontrol altına alınan Afrin'de arama tarama faaliyetini sürdüren Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurları ve polis özel harekat timleri, terörden arındırılan Ambarlı köyünde terör örgütü /'nın el yapımı patlayıcı () imalathanesini ortaya çıkardı.

Zeytin Dalı Harekatı ile kontrol altına alınan Afrin'de arama tarama faaliyetini sürdüren Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurları ve polis özel harekat timleri, terörden arındırılan Ambarlı köyünde terör örgütü /'nın el yapımı patlayıcı () imalathanesini ortaya çıkardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK//PYD-YPG ve mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost-kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 14:28
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