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'ta tuzaklarına düşürdükleri engelli kızı istismar ettiler

Yaşları 40 ila 60 arası değişen 6 sapık, 'ta tanıştıkları 14 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğuna istismarda bulundu.



'da yüzde elli Mental Retardasyon (zeka geriliği) bulunan 14 yaşındaki D.G. 'ta B.A. (41) isimli adamla arkadaş oldu. B.A. a sevgilisi olmasını teklif etti.

İsteği geri çevrilen B.A.'nın tanıdığı olan İ.A. da küçük kızla Facebook'tan tanıştı. İ.A., çocuğu Beyazıt'ta buluşmak için ikna etti. Bir ayakkabıcının alt kattaki deposuna indirdiği D.G.'ye da bulundu.

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 15:24
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