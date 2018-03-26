



İstanbul'da yüzde elli Mental Retardasyon (zeka geriliği) bulunan 14 yaşındaki D.G. Facebook'ta B.A. (41) isimli adamla arkadaş oldu. B.A. küçük kıza sevgilisi olmasını teklif etti.

İsteği geri çevrilen B.A.'nın tanıdığı olan İ.A. da küçük kızla Facebook'tan tanıştı. İ.A., çocuğu Beyazıt'ta buluşmak için ikna etti. Bir ayakkabıcının alt kattaki deposuna indirdiği D.G.'ye cinsel istismarda bulundu.