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Hatay'da 11 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay Arsuz ilçesi kırsalında saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terörist gruba düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Hatayda 11 terörist etkisiz hale getirildi
Hatay Arsuz ilçesi kırsalında saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terörist gruba düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
  • 26 Mart 2018, Pazartesi 21:14
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