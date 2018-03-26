Hatay'da 11 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay Arsuz ilçesi kırsalında saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terörist gruba düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Hatay Arsuz ilçesi kırsalında saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terörist gruba düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.