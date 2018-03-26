Bozdağ: "3755 terörist etkisiz hale getirildi"

Bozdağ'ın konuşmasından satır başları:

Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde ilerledi. Toplam 49 kahraman mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Harekat kapsamında terör örgütü mensubu 3 bin 755 terörist etkisiz hale getirildi. 332 bölge ise kontrol altına alındı. Toplam alan ise 2 bin kilometre karedir. Şu anda kontrol tamamen TSK elindedir. Terör unsurları bölgeden uzaklaştırılmıştır.



Biz beklerdik ki Türkiye'yi bu noktada taktir etsinler ama taktir etmediler. Harekat şuan devam etmektedir. Bölgeden kaçan teröristler tuzaklama yapmıştır. TSK uzman ekipleri ile bölgede tuzaklanmış mayınları tespit edip, imha çalışmalarını yürütmektyedir.

Harekat boyunca herhangi bir sivilin ölmesi bir yana burnunun kanaması bile söz konusu olmamıştır. Bu TSK'nın büyük bir başarısıdır, diğer ülkelere de örnek olan bir başarıdır.

Şu anda önemli bir aşama alındı ama yapılacak epey bir çalışma var. Tuzakların temizlenmesi sürerken bölgede vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. 8 bin 100 aileye insani yardım ulaştırılmıştır. Bölgedeki 5 hastane 11 sağlık ocağının çalışır hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

İçme suyu ile ilgili Afrin'de bazı sıkıntılar olduğunu biliyoruz, bunun giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Orada gerek üretilen zeytin ve zeytin yağı ve diğer ürünlerin aksamadan devam etmesi ve ticaretinin yapılması için de mekanizmalar oluşturulmaktadır. Türkiye'de Afrin'in işi bitmemektedir.



PKK'NIN SİNCAR'DAN ÇEKİLDİĞİ İDDİASI

Terör örgütünün Sincar'dan çekildiği izlenimini uyandırmak için farklı üniforma, flama veya bayrak adında bez parçalarının altına veya başka bir isim altına gizlenerek bölgede varlığını devam ettirmesini de Türkiye olarak kabul etmemiz mümkün değildir.

Alandaki hareketliliği takip ediyoruz. Irak Ordusu'nun bazı bölgelere yerleştiğini teyit ettik.

TÜRKİYE-AB ZİRVESİ

Türkiye AB tam üyelik sürecine büyük önem vermektedir. Türkiye sabır ile bu hedefi devam ettirmektedir. Varna'da Türkiye-AB zirvesi gerçekleşrildi. Umarız ki bu zirve yeni bir kapı aralar. Avurturya Başbakanı'nın yeterli devlet tecrübesi olmadığı için Türkiye'nin değerini tam olarak anlamış değil.

AVUSTURYA BAŞBAKANI'NA YANIT: TÜRKİYE'YE DEMOKRASİ DERSİ VERMEYE HAKKI YOK

Avusturya'da ırkçılık zirve yapmıştır, başbakan bu ırkçıların söylediklerini hükümet koltuğunda dile getirmektedir. Bunları yapanlarla ilgili herhangi bir işlem yapmayanların Türkiye'ye demokrasi ve hukuk dersi vermeye hakkı yoktur, bunu kabul etmemiz mümkün değildir.



Siz Türkiye'de darbe yapmak isteyenlere destek olur, kucak açarsanız yaptığınız değerlendirmelerin Türkiye'de saygı görmesi mümkün değildir. Biz tam üyelikten yanayız, verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. O konuşmaya devam etsin biz de yolumuza devam edeceğiz.



ABD İLE MÜNBİÇ GÖRÜŞMESİ

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye geldi. 19 Mart'ta sayın Tillerson ile Çavuşoğlu'nun bir araya gelşmesi ve konuşulan konuların ele alınması bekleniyordu. Tillerson'ın değişmesi sonucu bu görüşme gerçekleşmedi. Dışişleri Müsteşarımız önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek.

ÇİFTLİK BANK DOLANDIRICILIĞI

​Mehmet Aydın isimli dolandırıcılıkla suçlanan kişi başta olmak üzere 6 kişi için Adalet Bakanlığı kırmızı bülten çıkartılması için konuyu İçişleri Bakanlığına göndermiş ve bunlarla ilgili kırmızı bülten çıkarılmıştır.



Bakanlığımızı piramit satış sistemi kullanan 65 şirket hakkında soruşturma açılmıştır.

İNGİLTERE-RUSYA AJAN KRİZİ

İngiltere bağımsız bir devlet. Diplomatik ilişkilerini sürdürüp sürdürmemesine kendisi karara vereir. Türkiye ile Rusya arasında olumlu ve iyi ilişkiler vardır.

CİNSEL İSTİSMAR DÜZENLEMESİ

Çalışma tamamlandı. uzlaşılamayan bir konuyor. Karar alınması gereken bir konu var. Bu konu ile ilgili gerekli kararlar alındı. Bakanımız bir sunum yapma fırsatı bulamadı. Çalışma bitti, kararlar verildi. İçerik ile ilgili şuan da bir detay vermeyelim.