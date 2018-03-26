TSK: 12 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde komandolar tarafından Kani Rash bölgesine yönelik düzenlenen hava destekli operasyon sonucunda 12 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada ayrıca 10 Mart'ta başlayan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 67 olduğu ifade edildi.