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TSK: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde bulunan Kani Rash bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonlar sonucunda 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK: 12 terörist etkisiz hale getirildi
TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde komandolar tarafından Kani Rash bölgesine yönelik düzenlenen hava destekli operasyon sonucunda 12 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada ayrıca 10 Mart'ta başlayan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 67 olduğu ifade edildi.
  • 26 Mart 2018, Pazartesi 21:32
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