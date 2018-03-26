;
Yol Durumu
  1. Çiftlik Bank futbolcuları da dolandırmış!

Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Çetin'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi

Erdoğandan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı , 'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 'in ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehidin ailesine bir taziye telgrafı göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Etiketler: , , ,
  • 26 Mart 2018, Pazartesi 12:02
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar