Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü dinledi, bal kralı oldu

İstanbul'da elektrik teknikerliği yapan ancak daha sonra memleketine dönme kararı alan İslamdağ Mahallesi'nden Abdulkadir Yirmibeşoğlu'nun yüzü ürettiği kestane balıyla güldü. İstanbul'da yaklaşık 25 yıl çalıştıktan sonra ailesiyle Fatsa ilçesine dönen 42 yaşındaki Abdulkadir Yirmibeşoğlu, anne ve babasının da desteğiyle 150 kovan alarak bal üretimine başladı.