Elebaşı Şervan Derviş, terör örgütü tarafından birçok kirli iş için görevlendirilmiş, Kandil'in talimatlıyla bazen 'sözcü', bazen de 'komutan' kılığına girmişti. Son olarak PKK/PYD'nin Münbiç'te kurduğu sözde askeri meclisin sözcüsü olarak atanmıştı. Bu nedenle PKK içinde 'joker' olarak biliniyordu. İşgal altındaki Münbiç'i ziyaret eden ABD'li Korgeneral Paul E. Funk'la birlikte poz verip Türkiye'ye tehditler savurması ise büyük tepki çekmişti.
ABD'nin generali Şervan Derviş öldürüldü iddiası
PKK’nın birçok kirli işte ‘joker’ olarak kullandığı örgütün sözde Münbiç yöneticisi eli kanlı terörist Şervan Derviş, önceki gece keskin nişancıların hedefi oldu.
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