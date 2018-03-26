Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin, bugün Takvim.com.tr için kaleme aldığı yazıda Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ'nün rolünü inceledi. Soruşturmada FETÖ ile ilgili 9 şüphe bulunduğunu yazan Şahin bunları madde madde sıraladı.

İşte Şahin'in o yazısı:

YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA F TİPİ 9 ŞÜPHE

BBP kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının üzerinden tam 9 yıl geçti. Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bir FETÖ suikastına kurban gittiği iddiaları 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra neredeyse kesinlik kazandı. Helikopter enkazını incelemek üzere olay yerine giden ekibin başındaki isim Tuğgeneral Süleyman Manka, darbe kalkışması sonrası FETÖ'den tutuklandı. Helikopter enkazından parçaları söktüğü tespit edilen Astsubay Aydın Özsıcak ve delilleri karartanlar arasında olduğu iddia edilen Yarbay Davut Uçum, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanına suikast için Marmaris'e giden darbeciler arasında yer aldı. Olay günü yaptıkları açıklamalarla arama, kurtarma çalışmalarını sabote eden Kayseri ve Kahramanmaraş'ta görevli üst düzey 3 emniyet mensubu 15 Temmuz sonrası FETÖ'den tutuklandı. Yazıcıoğlu ailesinin isteğiyle darbe girişimi sonrası dosya yeniden açıldı. Dosyada FETÖ elebaşının olaydan 5 gün sonra yaptığı " Alperenler ve Liyakat" başlıklı konuşmasında sarf ettiği "Bir ilahi tokatla dışarı atıldı" cümlesine de yer verildi. Yazıcıoğlu suikastında FETÖ parmağını açığa çıkaran 9 tuhaflık şöyle: