;
Yol Durumu
  1. ABD'nin generali Şervan Derviş öldürüldü iddiası

Bir insan bunu nasıl yapar!


Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi 21026 Sokak'ta futbol oynayan 12 yaşındaki Ahmet Sığır, atıl durumdaki evin yakınından gelen bebek ağlamasını duydu.

  • 26 Mart 2018, Pazartesi 11:09
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar