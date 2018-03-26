Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi 21026 Sokak'ta futbol oynayan 12 yaşındaki Ahmet Sığır, atıl durumdaki evin yakınından gelen bebek ağlamasını duydu.
Bir insan bunu nasıl yapar!
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