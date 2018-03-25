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Mehmetçik’i istiyor

Afrin’de kontrol tamamen sağlandı. YPG’nin işgal ettiği ’tan Azez’e kaçan bölge halkı ise gösteri yapıp şu sloganı attı: bizim topraklarımızı da kurtarsın

Tel Rıfat Mehmetçik’i istiyor
Afrin'i terörden temizlemek ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin zulmünden kurtarmak için, 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" devam etti. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada "Afrin bölgesinde kontrolün tamamen sağlandığı, bölge halkının güvenle evlerine dönüşlerini sağlamak için arama tarama çalışmalarının devam ettiği" belirtildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3740 oldu.


TERÖRİSTLER 500 DOLAR ALIYORDU
Afrin'de tüm köylerde kontrolün sağlanmasından sonra geri dönüşler de hızla devam etti. Terör kontrolü zamanında Azez'den 'e giderken teröristlere yüklü miktarda para vermek durumunda kalan sürücüler, ücretsiz ve huzurlu yolculuğun tadını çıkardıklarını söyledi. Afrinli İbrahim Ugla "Önceden yolu kullandığımızda büyük araçlar için bin, küçükler için de 500 dolar fidye isterlerdi. Bu çok büyük rakam, o yüzden insanlar seyahat edemiyorlardı. Hamdolsun teröristlerden kurtulduk" dedi. Bu arada YPG'nin işgal ettiği ilçesinin sakinleri sığındıkları Azez'de gösteri yaptı. Tel Rıfatlılar, 'den kendi topraklarını da kurtarmasını beklediklerini söyledi.
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