Tel Rıfat Mehmetçik’i istiyor

Afrin'iterörden temizlemek ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin zulmünden kurtarmak için, 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" devam etti. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada "Afrin bölgesinde kontrolün tamamen sağlandığı, bölge halkının güvenle evlerine dönüşlerini sağlamak için arama tarama çalışmalarının devam ettiği" belirtildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3740 oldu.
TERÖRİSTLER 500 DOLAR ALIYORDU Afrin'de tüm köylerde kontrolün sağlanmasından sonra geri dönüşler de hızla devam etti. Terör kontrolü zamanında Azez'den İdlib'e giderken teröristlere yüklü miktarda para vermek durumunda kalan sürücüler, ücretsiz ve huzurlu yolculuğun tadını çıkardıklarını söyledi. Afrinli İbrahim Ugla "Önceden yolu kullandığımızda büyük araçlar için bin, küçükler için de 500 dolar fidye isterlerdi. Bu çok büyük rakam, o yüzden insanlar seyahat edemiyorlardı. Hamdolsun teröristlerden kurtulduk" dedi. Bu arada YPG'nin işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinin sakinleri sığındıkları Azez'de gösteri yaptı. Tel Rıfatlılar, Türkiye'den kendi topraklarını da kurtarmasını beklediklerini söyledi.
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