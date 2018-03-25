İtiraz ediyorum

Model Şebnem Schaefer ile avukatı İbrahim Fırat arasındaki tartışma, adliyeye taşındı. Avukat Fırat, eski müvekkili Schaefer ile annesine kişilik haklarını zedelediği iddiasıyla 10 bin liralık tazminat davası açtı. Davanın karar duruşmasında Schaefer, "Kendisine güvenmiştim, zararlara uğradım" açıklamasını yaptı. Mahkeme Fırat'ın açtığı davalıların gerekçesiz olduğu kanaatine vardı. Tazminatın reddinde karar kıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.