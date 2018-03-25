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İtiraz ediyorum

İtiraz ediyorum
Model Şebnem Schaefer ile avukatı İbrahim Fırat arasındaki tartışma, adliyeye taşındı. Avukat Fırat, eski müvekkili Schaefer ile annesine kişilik haklarını zedelediği iddiasıyla 10 bin liralık davası açtı. Davanın karar duruşmasında Schaefer, "Kendisine güvenmiştim, zararlara uğradım" açıklamasını yaptı. Mahkeme Fırat'ın açtığı davalıların gerekçesiz olduğu kanaatine vardı. Tazminatın reddinde karar kıldı.


Ali OKTAY
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