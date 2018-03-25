İki ay sonra veda ettiler

TSK'nın Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak'ta şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ile Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi Köyü kırsalında önceki gün PKK'lılarla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bülent Doğan (47) Kayseri'de birlikte uğurlandı. Mehmet Muratdağı'nı parkasını giyerek karşılayan eşi BirgülMuratdağı, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı. Birgül Muratdağı, daha sonra diğer ağlayanları teselli etmeye çalıştı. Mehmet Muratdağı ile beraber şehit düşen Oğuz Kağan Usta da Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Batman'da önceki gün PKK'lılar tarafından düzenlenen pusuda yaralanan JandarmaUzman Çavuş İbrahim Çetin (31) dün tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
Birgül Muratdağı haftalardır Suriye sınırında eşinin naaşına kavuşacağı günü bekliyordu.
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