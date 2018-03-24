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Bu nasıl

Bu nasıl aile
Aydın'da yaşayan Ali-Hatice Karan çifti, rezalete imza attı. İkili, 2-3 yaşlarındaki oğullarının bira şişeleriyle fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. , "Oğlumuzla içelim dedik" ifadelerini kullandı. Skandal fotoğraflar, büyük tepki topladı. Vatandaşlar, yetkililere çağrı yaptı. Tepkiler üzerine paylaşım yapılan hesap kapatıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.


Aslışah SARITAŞ
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