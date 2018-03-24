Bu nasıl aile

Aydın'dayaşayanAli-HaticeKarançifti,rezaleteimzaattı. İkili, 2-3 yaşlarındakioğullarının bira şişeleriyle fotoğraflarınısosyal medyadan paylaştı. Aile, "Oğlumuzlaiçelim dedik" ifadelerini kullandı. Skandalfotoğraflar, büyük tepki topladı. Vatandaşlar,yetkililere çağrı yaptı. Tepkiler üzerine paylaşımyapılan hesap kapatıldı. Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı yetkilileri, olayla ilgili incelemebaşlatıldığını açıkladı.
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