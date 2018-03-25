;
Yol Durumu
  1. İtiraz ediyorum
  2. 12 yılda 17 ameliyat

Hasan dedeyi cı kurtardı

Hasan dedeyi bankacı kurtardı
Telefon dolandırıcıları, son olarak 'da yaşayan 70 yaşındaki Hasan Küçükerman'ı hedef seçti. yalanıyla kandırdıkları yaşlı adamdan daki 60 bin lirasını çekmesini istedi. Beşiktaş Balmumcu'daki bir bankaya giden Hasan dedenin telaşlı hali, banka görevlisinin dikkatini çekti. Görevli durumu polise bildirdi. Dolandırılmaktan son anda kurtulan Hasan dede, "Çocuklarımın isimlerini tek tek saydı. Az kalsın tüm paramı kaptırıyordum" dedi.


Mustafa KAYA
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar