Hasan dedeyi bankacı kurtardı

Telefon dolandırıcıları, son olarak İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Hasan Küçükerman'ı hedef seçti. FETÖ yalanıyla kandırdıkları yaşlı adamdan bankadaki 60 bin lirasını çekmesini istedi. Beşiktaş Balmumcu'daki bir bankaya giden Hasan dedenin telaşlı hali, banka görevlisinin dikkatini çekti. Görevli durumu polise bildirdi. Dolandırılmaktan son anda kurtulan Hasan dede, "Çocuklarımın isimlerini tek tek saydı. Az kalsın tüm paramı kaptırıyordum" dedi.
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