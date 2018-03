Erdoğan: 3747 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun 6. olağan il kongresinde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gece gündüz koşturacak, ülkemizi her açıdan layık olan seviyeye getireceğiz. Afrin Harekatı ile artık bir diriliş hamlesinin içerisine girildi. Buna diriliş muştusu da diyebiliriz. Buna var mıyız? Yeniden bu diriliş hamlesi ile 2019'un mart yerel seçimlerini, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamento seçimlerine hazır mıyız? Hiçbir zaman rakiplerimizin zayıflığından güç alarak hedefini belirleyen bir siyasi hareket olmadık.

SEÇİMLERİ KAYBETTİĞİ HALDE PİŞKİNCE KOLTUĞA YAPIŞ​TI

Ana muhalefetin başındaki zat gibi "yüzde 40 oy almazsam istifa ederim" demedik. Seçimleri kaybettiği halde pişkince koltuğa yapışanlardan oldu mu? Hala oturuyor. Biz hep daha yükseğe çıkmak için çaba harcadık. Aynı oranları elde etmeyi bile eksiklik, eksilik, noksanlık olarak değerlendirdik.



SAYIN BAKAN İŞİ HIZLANDIRIN

2019'da yapılacak seçimlere de bu anlayışla hazırlanıyoruz. Önümüzdeki yılın ikinci yarısına 3 bin 500 kişilik salonumuz hazır hale gelecek. Sayın Bakan işi hızlandırın, daha hızlı.

HER AN SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ ÇALIŞAN BİR SİYASİ PARTİYİZ

Birileri bizim 2019 seçimleri startını vermiş olmamızı spekülasyonlarına alet ediyor. Bizim dinamizmimiz üzerinden kendilerince senaryolar üretiyorlar. Biz parti olarak her an seçim olacakmış gibi çalışan bir siyasi partiyiz. Bu bir dava. Milleti sadece seçim dönemlerinde hatırlayanlar hizmet aşkımızı anlayamazlar.

AŞK OLMADAN HEDEF OLMADAN SİYASET YAPILAMAZ

Siyaseti ikbal kapısı olarak görenler bizim millet sevdamızı, 81 milyonla kurduğumuz gönül bağını asla kavrayamaz. Aşk olmadan, hedef olmadan siyaset de yapılamaz. Biz AK Parti teşkilatı olarak, büyüdükçe kibri artan değil, büyüdükçe tevazuzu artan, toprağa daha da yaklaşan bir partiyiz.



CUMHUR İTTİFAKINI GELMİŞ GEÇMİŞ EN YÜKSEK OY ORANI İLE TANIŞTIRACAĞIZ

2019'da AK Parti ve cumhur ittifakını MHP ile yaptığımız cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranı ile tanıştıracağız. 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak milletin ve ümmetin beraberliğini zirveye taşıyacağız.

"BUGÜNÜN AFRİN RAPORUNU SİZE VEREYİM..."

Bugünün Afrin raporunu da size vereyim. Beğenmedikleri ÖSO mensupları Fırat Kalkanı Harekatı'nda 614 şehit verdi. Zeytin Dalı Operasyonu'nda ise şu ana kadar 302 şehit verdi. Eli kanlı bir diktatöre duydukları sempatinin, yani Esed'e duydukları sempatinin onda birini Suriyeli kardeşlerimize göstermediler. Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliğini düşünmediler.

"DOĞU GUTA'DAN BU SABAH BİR MEKTUP ALDIM"

Doğu Guta'dan bu sabah oradan bir lider hanımefendinin mektubunu aldım. Ne olur diyor, sayın Cumhurbaşkanım, Afrin'de attığınız adımları Doğu Guta'da da atın. Artık diyor. Bizim dayanma gücümüz kalmadı. Doğu Guta'da şu anda 20 bin kişi kaldı. Bir gece öncesinde kadar Afrin'e girmeyelim diyenlerin ertesi gün özür dilemek yerine arka arkaya mesaj yayınlamalarının takdirini ben milletine bırakıyorum.