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'nin ilk deniz üstü rüzgar santralinde bölgeler belli oldu

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl ihalesi yapılacak olan dünyanın en büyük, 'nin ise ilk off-shore (deniz üstü) rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları () santrali olma özelliği taşıyacak proje için bölgeler belirlendi. Gelibolu, Saros ve Kıyıköy'de yapılması planlanan santraller için ihale şartnamesi hazırlanacak.

Türkiyenin ilk deniz üstü rüzgar santralinde bölgeler belli oldu

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan "Aday İlan Metni"nden yapılan derlemeye göre, geçen yıl gerçekleştirilen biner megavat kapasiteli rüzgar ve güneş YEKA ihalelerinin devamını sağlamak üzere yeni aday YEKA bölgeleri tespit edildi.

Buna göre, bin megavat kapasiteyle bu yıl ihalesi yapılması planlanan güneş YEKA için Hatay-Erzin, Niğde-Bor ve Şanlıurfa-Viranşehir aday bölgeler oldu.

Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'ın Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında geçen ay açıkladığı ve yaklaşık bin megavat kapasiteyle dünyanın en büyük, 'nin de ilk off-shore rüzgar YEKA projesi olma özelliğini taşıyacak proje için ise aday bölgeler Saros, Kıyıköy ve Gelibolu olarak açıklandı.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu alanlar için detaylı çalışmalara başlandı.

Çalışmaların ardından, aday alanlar arasından en uygun bölgeler seçilerek ihale şartnamesi hazırlanacak.

GÜNEŞ YEKA'YA BATARYA ŞARTI GETİREBİLİR
Bakan Albayrak, aday bölgeleri belirlenen güneş YEKA'nın ihale şartnamesine batarya teknolojileriyle ilgili bir şart getirmeyi planladıklarını açıklamıştı. Böylece, bu ihaleyle Türkiye'de ilk defa büyük çaplı bir yenilenebilir enerji santrali batarya tesisiyle elektrik üretimine başlamış olacak.

Güneş ve rüzgarda biner megavatlık ilk YEKA ihaleleri geçen yıl yapılmış, rüzgar YEKA'da megavatsaat başına çıkan 3,49 dolar/centlik fiyat bir dünya rekoru olarak gerçekleşmişti.

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  • 25 Mart 2018, Pazar 13:04
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