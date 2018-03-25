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Biri Tosun’u durdursun

Biri Tosun’u durdursun
Çiftlik Bank'ın CEO'su 27 yaşındaki Mehmet Aydın, 80 bin kişiyi dolandırdı. 511 milyon liralık vurgun yaptı. Uruguay'a kaçtı. 'nin en genç dolandırıcısı olarak adını tarihe yazdı. Eşi Sıla Aydın ise tutuklandı. Genç kızın savcılığa verdiği ifade, herkesi şaşkına uğrattı. Sıla, Tosuncuk'un kendisine villa alması için Uruguay'dan tam 1 milyon 700 bin lira yolladığını anlattı. Ayrıca eşinin Uruguay'ın yanı sıra Arjantin veya Dubai'ye de gitmiş olabileceğini vurguladı. "Ocak ayında Uruguay'a gitti. Sonrasında bana telefon edip "Villa alırsın" deyip 1 milyon 700 bin lira gönderdi. 3 bankada toplam 3 milyon lira param var. Ama hepsi bloke edildi. En son 24 Şubat'ta aradı. Dubai ya da Arjantin'de olabilir" açıklamasını yaptı.
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