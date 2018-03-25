Avcı, kendisini yalanladı

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının rüşvet karşılığı serbest bırakıldığına ilişkin, "Hiç tereddüt yok. Rüşvet ile serbest kalanlar var, yaygınlaşıyor. Hiç kimse söylemiyorsa bana gelin ben söyleyeyim" şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Söz konusu açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanık sıfatıyla ifadesi alınan Hanefi Avcı, "Spontane olarak bana sorulunca bu tür bu tarz iddiaların olduğunu belirttim. Ben an itibarıyle soruşturma işlemlerine çok faydalı olabilecek verilere sahip değilim" ifadelerini kullandı.

AVCI, "HİÇ KİMSE SÖYLEMİYORSA BANA GELİN BEN SÖYLEYEYİM" DEDİ

Hanefi Avcı, 22 Mart 2018 tarihinde bir özel televizyon kanalına yaptığı açıklamada; FETÖ örgütüne yönelik yürütülen soruşturma ve yargılamalarda usulsüzlükler yapıldığı, rüşvetle haklarında işlem yapılan kişilerin serbest bırakıldığını iddia etti.

Avcı, "FETÖ diye yapılan bir hukuksuzluk var ki, insanlar 'Ben kendimi anlatamam para vereyim kurtulayım' diyor. FETÖ ile yargılanmaya kalkarsanız karambole gidebilirsiniz. Bunu da herkes kullanmaya kalkıyor. Şu anda İstanbul'da dolaşsanız, yargı mensupları ile de konuşsanız her yerde rüşvet iddiası var. Rüşvet iddiaları çok yaygın.Var bir gerçek, hiç tereddüt yok. Rüşvet ile serbest kalanlar var, yaygınlaşıyor. Çok net. Şu anda müdahil olunması gerekiyor. Bu konuda çok fazla iddia var. Çok araştırmaya gerek yok yargıya gidin düzgün insanlara sorun söylerler, avukatlar söylerler, hiç kimse söylemiyorsa bana gelin ben söyleyeyim. Bu çok daha batağa doğru gidiyor, artıyor çünkü ilgili makamlar bu konuda hassasiyet göstermiyor" iddiasında bulundu.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ VE AVCI TANIK SIFATIYLA İFADESİNİ ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Hanefi Avcı'nın FETÖ sanıklarının rüşvetle serbest bırakıldığına yönelik iddiaları üzerine harekete geçti ve başsavcılığın talebi üzerine talebi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tahkikat başlattı.

TELEVİZYONDA SÖYLEDİĞİ İDDİALARA CEVAP VEREMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu; Hanefi Avcı'nın "tanık" sıfatıyla ifadesini aldı. Avcı, KRT Televizyonu'nda yaptığı açıklamaları inkar etti ve "Soruşturma işlemlerine çok faydalı olabilecek verilere sahip değilim" ifadelerini kullandı.

Avcı, emniyette çalıştığı dönemde FETÖ yapılanmasıyla mücadele ettiğini iddia ederek, "Bir dönem ilgili yapılanmanın mağduru olmam nedeniyle, kamuoyunda belli bir alanda bilinen bir isim olduğum için son dönemde bir kısım kişiler bana gelerek belirtildiği üzere soruşturma ve yargılama aşamalarında usulsüzlükler yapıldığına dair beyanlarda bulundular. Sonrasında bir basın kurumu benimle iletişime geçerek, FETÖ ile mücadele konusunda görüşlerime başvurmak istediklerini söyleyince ben de kabul ettim. Programda ise. Bana FETÖ soruşturma ve yargılamalarındaki usulsüzlük konuları soruldu" dedi.

SPONTANE OLARAK BANA SORULUNCA BU TÜR BU TARZ İDDİALARIN OLDUĞUNU BELİRTTİM

Avcı, "Meslek yaşamımdaki tecrübelerim doğrultusunda, bu iddiaların çoğunun asılsız olduğunu bilsem de, nadiren de olsa arada araştırılması gereken hususlar her zaman olabilir. Ben an itibarıyle soruşturma işlemlerine çok faydalı olabilecek verilere sahip değilim" diye konuştu.

Avcı, "Gazetelerin internet sitelerinde yer alan "Parayı veren serbest kalıyor" şeklindeki rüşvet iddialarına destek verdiğim belirtilmiş ise de (…) spontane olarak bana sorulunca bu tür bu tarz iddiaların olduğunu belirttim. Yoksa haber içeriğinde verildiği şekliyle iddialara destek verdiğim hususu doğru değildir" iddiasında bulundu.



SABAH / KENAN KIRAN