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2 milyon dolarlık yüzük gidiyordu

2 milyon dolarlık yüzük gidiyordu
GECE hayatına düşkünlüğüyle bilinen (37) ABD'nin Miami kentinde cuma gecesi oyuncu ve manken nişanlısı ile birlikte gittiği bir partide neredeyse 2 milyon dolarlık yüzüğünü kaybediyordu. Hilton, eğlencede 20 karatlık armut şeklindeki elmas yüzüğün parmağında olmadığını fark etti. Hilton bir anda gözyaşlarına boğulurken, mekanın korumaları yüzüğü her yerde aramaya başladı.



Yüzük iki masa aşağıda bir buz kovasının içinde çıkarken, Paris Hilton rahat bir nefes aldı. Bir görgü tanıdığı Page Six isimli magazin sitesine, "Paris elleri havada dans ederken birden yüzüğü uçtu. Net olarak gördüm" sözleriyle gördüklerini anlattı. Nişanlısı Chris Zylka ocak ayında Colorado'nun Aspen kayak merkezinde Paris Hilton'a evlenme teklif etmiş ve özenle seçtiği bu elmas yüzüğü sevgilisine takmıştı. Zylka'nın romantik evlenme teklifi sosyal medyada ilgi görmüştü.

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